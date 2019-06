Xbox Game Pass pour PC : tout ce que l'offre inclut

Plusieurs offres pour contenter tout le monde

Une centaine de titres disponibles dès maintenant sur PC

Apocalipsis

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Battle Chasers: Nightwar

Battle Chef Brigade Deluxe

Battlefleet Gothic: Armada

Bomber Crew

Bridge Constructor Portal

Broforce

Brothers: a Tale of Two Sons

Book of Demons

Clustertruck

Crackdown 3

Crosscode

Die for Valhalla!

Disneyland Adventures

Everspace

Fez

Football Manager 2019

Forza Horizon 4 Standard Edition

Full Metal Furies

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Guacamelee 2

Halo: Spartan Assault

Halo: Spartan Strike

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2: Standard Edition

Hatoful Boyfriend

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hollow Knight

Hotline Miami

Hydro Thunder Hurricane

Imperator: Rome

Into The Breach

Kingsway

Lichtspeer: Double Speer Edition

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Metro Exodus

Mindzone

Moonlighter

MudRunner

Mutant Year Zero: Road to Eden

Neon Chrome

Old Man's Journey

Operencia: The Stolen Sun

Opus Mangum

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Orwell: Keeping an Eye on You

Oxenfree

Pony Island

ReCore

RiMe: Windows Edition

Riptide GP: Renegade

Rise of Nations: Extended Edition

Rise of the Tomb Raider

Rush: A Disney-Pixar Adventure

Ruiner

Samorost 3

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Shenmue I & II

Silence - The Whispered World 2

Sinner for Windows 10

Slay The Spire

Shoot n Merge 2048

Smoke and Sacrifice

Snake Pass

State of Decay 2

Stealth Inc 2

SteamWorld Dig 2

Sunset Overdrive

Super Lucky's Tale

SUPERHOT - Windows 10

Supermarket Shriek

Surviving Mars

Riverbond

Tacoma

Titan Quest Anniversary Edition

The Banner Saga

The Banner Saga 2

The Banner Saga 3

The Flame In The Flood

The Gardens Between

The Last Door: Season 2 Collector's Edition

The Messenger

The Stillness of the Wind

The Surge

The Turing Test

Thimbleweed Park

Thumper

Tyranny Gold Edition

Valkyria Chronicles

Vampyr

Void Bastards

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Director's Cut

West Of Loathing

Wolfenstein II: The New Colossus

We Happy Few

Wizard of Legend

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Il y a largement de quoi s'occuper pendant de longues semaines !Lors de la conférence de l'Electronic Entertainment Expo, Phil Spencer et ses troupes ont longuement parlé du Xbox Game Pass . En effet, le service débarque tout juste sur PC avec un premier mois à 1€. Ensuite, il faudra débourserpendant une période limitée avant que le prix définitif ne passe à 9,99€ par mois.Rappelons également quea dévoilé un abonnement complet regroupant lesPC et Xbox One, en plus du Xbox Live Gold pour 12,99€/mois. Quel que soit votre choix, plusieurs dizaines de jeux sont téléchargeables à volonté via le service. Juste après sa conférence, Microsoft a détaillé le catalogue dusur PC.D'après plusieurs internautes, un bug empêcherait actuellement de télécharger certains jeux qui disparaîtraient purement et simplement du catalogue. Cependant, tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Sans plus attendre, voici la liste complète.Bien entendu, le line-up sera mis à jour tous les mois et les dernières nouveautés desy seront ajoutées dès leur lancement. Il est recommandé d'utiliser l'application Xbox sur mobile et Windows 10 pour gérer votre abonnement.