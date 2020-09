Microsoft annonce sur son blog l’arrivée d’une nouvelle version (en bêta) de l’application Xbox. Cette nouvelle bouture, revue en profondeur, offre notamment une messagerie unifiée pour pouvoir reprendre contact avec vos amis — qu’ils soient sur PC ou sur Xbox One / Series S | X.

Plus important : l’application Xbox (bêta) sur Android vous permet aujourd’hui de jouer à n’importe quel jeu installé sur votre console via un smartphone grâce au Remote Play. Sur le modèle du streaming de jeux Xbox Game Pass, il vous suffit d’ouvrir l’application, de vous connecter à votre compte Microsoft, de synchroniser votre console et de lancer votre jeu comme si de rien n’était.

Bien entendu, cette fonctionnalité requiert que votre Xbox soit allumée au moment de l’utilisation du service. Notez que vous n’avez pas besoin d’être connecté au même réseau Wi-Fi que votre console. Il vous faudra en revanche compter sur une solide connexion 4G/5G pour profiter de vos jeux dans de bonnes conditions.