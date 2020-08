Project xCloud arrive dans le Game Pass le 15 septembre, les premiers jeux compatibles dévoilés

Le 16 juillet dernier, Microsoft annonçait que son service de Cloud gaming serait accessible gratuitement à tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Ainsi, en plus des titres téléchargeables sur Xbox One et PC via l'abonnement, chaque utilisateur pourra jouer en streaming grâce à cette nouvelle technologie créée par le constructeur américain. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !