L'information nous vient directement de nos confrères de The Verge, et plus particulièrement du journaliste Tom Warren, qui affirme dans un article publié hier que le Xbox Cloud Gaming vous offrira la possibilité de diffuser n'importe lequel de vos jeux à compter du mois prochain. Comprenez par là que Microsoft prévoit d'étendre son service au-delà des titres qui sont disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass. Une excellente nouvelle donc, d'autant que cette fonction a déjà été promise quelques mois auparavant par Phil Spencer, le patron de Xbox.

Le journaliste de The Verge indique par ailleurs que cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans un projet de longue date, connu en interne sous le nom de Project Lapland. La firme américaine aurait d'ailleurs considérablement amélioré ses infrastructures afin de pouvoir diffuser les milliers de jeux Xbox disponibles (et plus seulement une sélection de titres comme c'est encore le cas aujourd'hui).