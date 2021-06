Le Xbox Cloud Gaming lance sa bêta ouverte sur PC Windows et iOS

Ainsi, la fonctionnalité est disponible sur tous les PC Windows, mais aussi via les smartphones et les tablettes iOS via un navigateur internet . Pour cela, il faut se rendre sur xbox.com/play en passant par Edge , Chrome ou Safari sur ordinateur. Le catalogue de Cloud gaming est réservé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires. À l'heure actuelle, 265 jeux figurent sur la liste des titres jouables.