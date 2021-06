Cyberpunk 2077 : les performances ont atteint un niveau satisfaisant selon CD Projekt RED

Depuis son lancement chaotique, les équipes sont constamment à pied d’œuvre pour livrer des correctifs permettant d’améliorer les performances et la stabilité du titre.

Lors d’une conférence à la Journée de l’innovation de WSE (Web Science and Engineering), Adam Kicinski, l’actuel P.-D.G. de CD Projekt RED, a déclaré que la stabilité des performances de Cyberpunk 2077 avait atteint un niveau jugé satisfaisant.

Après ce grand chantier consacré aux performances et à la stabilité du jeu, Adam Kicinski a annoncé que lui-même et les équipes vont désormais pouvoir se consacrer à d’autres sujets et éléments du jeu à améliorer, et poursuivre leur lutte constante pour éradiquer les nombreux bugs récalcitrants du titre.

Parmi les sujets fréquemment évoqués par la communauté de Cyberpunk 2077, on retrouve en tête de nombreuses plaintes concernant les systèmes et les fonctionnalités de jeu. Deux axes qui seront très certainement les prochains chantiers sur lesquels vont œuvrer les 600 développeurs du studio.