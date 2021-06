Microsoft déploie la mise à niveau Xbox Series X dans xCloud

Tout d'abord, précisons que cette migration prendra sans doute plusieurs semaines et qu'à peine trois jeux sont impactés à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il s'agit de Yakuza: Like A Dragon , Ori and the Will of the Wisps et Rainbow Six Siege. Par ailleurs, The Verge a noté une réduction importante des temps de chargement sur un plus grand nombre de titres.