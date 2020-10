Game Pass : xCloud arrivera bien sur Xbox et PC dans le futur

Microsoft n'a finalement que peu faire de vendre des consoles, l'entreprise tend à rendre ses services disponibles au plus grand monde. L'arrivée de xCloud sur PC devrait permettre de convaincre un grand nombre de joueurs de s'abonner au Game Pass.

L'intérêt de la Xbox Series S serait décuplé avec une telle offre car les joueurs pourraient profiter, avec le Cloud gaming, de performances dignes de la Series X, ce qui nous laisse à penser qu'il est plus probable que xCloud soit d'abord porté sur PC.

Enfin, Phil Spencer parle de « joueurs console » et non de « joueurs Xbox ». On sait que Microsoft aimerait que le Game Pass devienne une application disponible sur tous les environnements, même sur les appareils PlayStation et Nintendo. Un rêve aujourd'hui, une réalité demain ?