Shadow : Iliad formule officiellement une offre de rachat

Pour parvenir à ses fins, Xavier Niel a proposé que son groupe Iliad s'investisse à hauteur de 80 % du capital, laissant 20 % aux salariés qui souhaitent poursuivre l'aventure. Une offre ferme a été déposée auprès du Tribunal de Commerce de Paris juste avant la clôture des dépôts qui était programmée au 8 avril dernier.

Les six salariés de Blade intéressés par le projet d'acquisition avaient préalablement déposé un dossier, mais sans pouvoir prétendre présenter de garanties financières suffisantes. Entre-temps, ils ont cherché sans relâche des investisseurs pour les accompagner, entre fonds d'investissement et business angels. Et c'est finalement avec Xavier Niel et Iliad qu'ils tentent leur chance.