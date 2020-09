Blade (Shadow) recrute un CEO et un CTO pour raviver la flamme

Mike Fischer, ancien CEO de Square Enix et Head of Publishing d'Epic Games, prend la direction de Shadow. Et c'est Jean-Baptiste Kempf, connu pour présider VidéoLAN, l'association gérant le lecteur de vidéos VLC, qui devient CTO de l'entreprise. En parallèle de cette annonce, Blade a présenté quelques chiffres, montrant un nombre croissant d'utilisateurs.