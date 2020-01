Shadow annonce des retards importants sur ses machines Ultra et Infinite

Des retards dans la production

Nous avons un message important à vous communiquer au sujet du délai d'activation des précommandes de Shadow Boost, Shadow Ultra et Shadow Infinite.#TeamShadow pic.twitter.com/m8F1N3ytSN — Shadow France (@Shadow_France) January 30, 2020

Source : Twitter

L'entreprise française deavait annoncée l'arrivée de ces trois nouvelles offres lors d'une conférence de presse en octobre.En octobre dernier, Shadow, entreprise française proposant une offre de PC basée dans le Cloud, donnait une keynote à Paris pour présenter trois nouvelles offres à des prix particulièrement compétitifs au regard des configurations proposées. Les utilisateurs ayant pré-commandés les offres Boost, Ultra et Infinite devaient initialement recevoir leur Shadow dès ce mois de février. Et beaucoup l'attendaient fermement.Or, dans un tweet, l'entreprise à l'origine du service, Blade, explique repousser «» les offres Ultra et Infinite, tout en maintenant la sortie de Shadow Boost pour février. «», s'excuse-t-elle. Blade évoque une situation complexe par rapport aux changements induits par ces nouvelles formules.