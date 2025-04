L’arrivée de l’application Xbox sur les téléviseurs LG intervient près de trois ans après un partenariat similaire entre Microsoft et Samsung, officialisé en 2022. Cette collaboration avait marqué une étape importante dans l’évolution du cloud gaming, en offrant la possibilité de jouer sans console à condition de disposer d’un téléviseur compatible. Avec LG, Microsoft confirme sa volonté de proposer son service sur un éventail encore plus large d’appareils connectés.

Pour Microsoft, cette arrivée sur l'un des trois plus gros fabricants de téléviseurs mondiaux renforce un peu sa stratégie visant à basculer progressivement de constructeur à éditeur de jeux vidéos. Les ventes de Xbox sont en déclin depuis de nombreux mois, et Microsoft cherche aujourd'hui à proposer ses titres sur un maximum de plateformes, chez Sony sur PlayStation 5, sur Nintendo Switch, Steam et maintenant sur les téléviseurs connectés.

Microsoft et Xbox cherchent ainsi à toucher un nouveau public de joueurs, intéressés par certains des titres au catalogue de l'éditeur, mais pas prêts à débourser entre 300 et 500 pour une console. Une stratégie payante ? Difficile de le dire aujourd'hui. Microsoft réfléchit à long terme, en espérant que le cloud gaming, qui reste une niche aujourd'hui, s'impose sur le marché, à l'instar de la musique en streaming et de la SVOD.