Ainsi, prochainement, les propriétaires des Smart TV LG pourront explorer le Gaming Portal, qui leur donnera un accès direct à des centaines de jeux du catalogue Game Pass Ultimate. Récemment, on apprenait que les membres Xbox Game Pass Ultimate pouvaient également streamer une sélection de jeux qu’ils possèdent, en dehors du catalogue Game Pass. Cette fonctionnalité sera également disponible sur l'application Xbox, sur les Smart TV LG.

« Cette nouveauté offre aux joueurs encore plus de liberté pour profiter de leurs jeux préférés », indique Microsoft. Rappelons au passage que LG vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED lors du CES 2025, promettant des écrans toujours plus lumineux et performants.