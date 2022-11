Le Xbox Cloud Gaming débarque sur d'autres Smart TV

Depuis l'avènement de son Xbox Cloud Gaming, le constructeur américain cherche à toucher un maximum d'appareils. En juin dernier, plusieurs Smart TV Samsung sorties en 2022 recevaient l'application Xbox qui permet à une personne de jouer via le Cloud. Il n'est ainsi plus nécessaire d'acheter une console de jeu pour se divertir. Aujourd'hui, Microsoft a décidé d'aller encore un peu plus loin…