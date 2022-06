Les Smart TV Samsung recevront une app Xbox Cloud Gaming dès cette année

Une fois de plus, Microsoft s'associe à Samsung pour le déploiement d'une initiative inédite. En effet, les Smart TV de la marque sud-coréenne sorties en 2022 recevront l'application Xbox dès le 30 juin prochain. Cette app permettra notamment de lancer plus de 100 jeux via le Cloud gaming. Le tout sera rendu accessible via le Samsung Gaming Hub et l'utilisateur devra ensuite se connecter à son compte Microsoft.