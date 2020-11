Xbox : une application pour jouer en streaming sur les Smart TV pourrait arriver l'an prochain

Après cette annonce, l'interview s'est portée sur le sort des appareils de jeux physiques, et plus spécifiquement sur celui des consoles, au regard de l'essor du Cloud gaming.

Si Phil Spencer tend à penser que cette génération de consoles, portée côté Microsoft par les Xbox Series X et S, sera probablement la dernière, il a toutefois pondéré sa réponse : « Je ne pense pas que le streaming fera disparaître les consoles et les appareils de jeux physiques. Nous devons toutefois nous montrer agiles et être à l'affût de ce que veulent les joueuses et joueurs ».

Ainsi, Xbox ne compte pas mettre tous ses œufs dans le même panier et préfère disposer de plusieurs solutions afin de répondre au mieux à la demande. Dans tous les cas, nous devrions en savoir plus dans les prochains mois concernant l'arrivée du xCloud sur les Smart TV.