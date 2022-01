Les nouvelles TV Samsung accueilleront GeForce Now et Stadia nativement

Contrairement à LG, qui a récemment autorisé Stadia à se faire une place sur le magasin d'applications de ses TV les plus récentes, Samsung réservera cette nouveauté à ses futurs produits. Pour cause : GeForce NOW et Stadia seront intégrés au nouveau « Gaming Hub » ; un portail regroupant non seulement les services de Cloud gaming précités, mais aussi les sources HDMI liées à vos consoles de jeu.

« Le Gaming Hub de Samsung donnera le pouvoir aux joueurs de découvrir et de lancer rapidement les jeux qu'ils aiment grâce à des services de streaming », écrit Samsung sur son blog. « Les joueurs auront accès à une ludothèque grandissante grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l'industrie − NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik − et cela n'est que le début ».

Comme le note The Verge dans son article, on ignore encore quel type de prestations pourront offrir ces fournisseurs sur les télévisions compatibles. En effet, on sait que GeForce NOW réserve par exemple la 4K aux possesseurs d'un boîtier multimédia Shield TV. Interrogé, le responsable des produits gaming de Samsung répond œuvrer à « apporter le meilleur niveau de service possible sur la plateforme ». D'autres détails seront communiqués à l'approche du lancement.