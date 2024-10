Ccts

C’est une bonne initiative. Mais après il faut que ce soit pérenne. Vu le vieillissement impressionnant des OS de télé, dans quelques années comme par magie LG arrêtera les mises à jour des télés « anciennes » (comprendre plus de 3-4 ans) comme ils le font déjà aujourd’hui. et pouf, plus d’appli compatible.

Aujourd’hui les objets connectés ont trouvés une solution magique pour pousser l’obsolescence programmée. C’est plus le matériel qui lâche, c’est le logiciel qui est lâché par le fabriquant et pousse les gens à changer du matériel qui pourtant marche très bien. Un ampli analogique dure 30 ans. Un casque filaire 10-15 ans sans problème. les mêmes avec du blutooth, codecs de décompression, normes de transmission sans fil, applications de contrôle et … pouf, matériel à changer au bon vouloir du fabricant. Et quand il y a une batterie non amovible dans le casque…on jette car ça charge plus. La meilleure invention du monde : La smart ring a 400 balles avec une batterie qui dure 2-3 ans… zut…je me fais vieux, je suis en plein dans le « c’était mieux avant »