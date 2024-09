Le géant coréen a en effet annoncé son partenariat avec MediaTek d'un côté, Razer de l'autre pour proposer le Bluetooth Ultra Low Latency (BT ULL) sur ses TV pour 2025 et annoncer un périphérique Razer compatible et certifié avec le BT ULL. Cette annonce ne concerne évidemment pas les joueurs qui connectent consoles et autres PC à leur téléviseur via HDMI 2.1. Elle vise les services de cloud gaming que LG ne cesse d'intégrer à l'interface WebOS depuis 2022, notamment avec Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Utomic, ou encore Blacknut (on attend toujours l'application Xbox).