LG dévoile ses nouveaux laptops LG Gram, voyons ce qu'ils ont dans le ventre

Parmi ces quatre modèles, le LG Gram 15 « SuperSlim » (15Z90ST) est l'appareil qui se démarque toutefois le plus au sein de cette offre actualisée de LG. C'est d'ailleurs ce produit que la marque met le plus en avant dans son communiqué. Et pour cause, il profite d'une fiche technique attrayante pour un poids inférieur à 1 kg (990 grammes très exactement) : une petite prouesse pour un produit affichant une diagonale de 15 pouces.

L'appareil ne dépasse d'ailleurs pas 10,9 mm d'épaisseur et parvient pourtant à intégrer une batterie de 60 Wh, et surtout un processeur Intel Core Ultra 7 155H (35 W de TDP) couplé ici à 16 Go de mémoire vive en LPDDR5 à 7467 MHz et à un SSD M2 2280 PCIe Gen 4 de 1 To.