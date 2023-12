La gamme de PC portables LG gram s'agrandit en 2024

Au total, la marque a officialisé sept références : deux LG gram Pro au format 16 et 17 pouces ; un LG gram Pro 2-en-1 (16 pouces) ; des LG gram 17, 16, 15 et 14, le numéro indiquant le format. Comme explicité par leur suffixe, et dans la lignée des précédents LG gram 16 et LG gram 14 que nous avons testés, ces ordinateurs font la part belle à la légèreté. D’ailleurs, le communiqué rapporte que le LG gram Pro 2-en-1 a été répertorié dans le livre Guiness des records comme l'ordinateur portable 2-en-1 de 16 pouces le plus léger.