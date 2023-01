LG enrichit ses PC portables "Gram" avec deux nouveaux modèles OLED

Décliné en versions 16 et 14 pouces, le Gram Style se veut plus élégant et plus premium que le Gram Ultraslim. Il profite notamment d'un revêtement nacré dont la couleur change en fonction de la lumière ambiante (un peu comme sur certains smartphones).

Le modèle de 16 pouces pourra compter sur un écran 3,2K OLED (400 nits) capable de monter à 120 Hz tout en abritant là aussi un processeur Intel de 13e génération en 28 W, jusqu'à 32 Go de RAM (LPDDR5) et 1 To de SSD. Le gabarit de ce modèle, moins compact, monte à 15,9 mm d'épaisseur pour 1 230 g, ce qui lui permet en contrepartie de passer sur une batterie 80 Wh. Côté connectique, on retrouve deux ports USB-C Thunderbolt 4, une prise USB-A 3.1 et un lecteur de cartes micro SD.

Même fiche technique pour le modèle de 14 pouces, à l'exception de l'écran OLED qui se limite à une définition 2,8K et à 90 Hz. Fatalement, le format est aussi plus menu (999 g sur la balance), mais l'on reste sur 15,9 mm d'épaisseur.

Pour l'instant, LG France n'a pas donné de prix ni de date de lancement pour ces deux nouveaux laptops.