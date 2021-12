LG annonce son premier PC portable gaming : un monstre de 17 pouces sous RTX 3080

Sous le capot, LG choisit en effet de combiner un processeur Intel Core de 11e génération (Tiger Lake-H, 10 nm) à une carte graphique RTX 3080 MaxQ. Pour l'instant, la marque ne précise pas quelles puces seront proposées, mais l'on devrait au moins trouver le Core i7-11800H. On ignore aussi quel sera le TGP de cette RTX 3080. Compte tenu de la finesse de l'appareil, tabler sur un TGP de 100 - 110 W (environ) semble crédible. Le système de dissipation sera quoi qu'il en soit basé sur une chambre à vapeur. Un dispositif que l'on trouve sur certains PC portables gaming d'ASUS et de Razer, entre autres.

Côté mémoire vive, LG annonce 16 à 32 Go de DDR4 en fonction de la configuration choisie, assortis d'un maximum de 1 To de stockage en SSD . Un emplacement pour SSD M2 vacant est aussi prévu sur la carte mère pour accroître la capacité de stockage, ou passer sur une configuration RAID. LG annonce pour le reste un clavier rétroéclairé RGB et une connectique plutôt généreuse axée sur un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2 Gen2 (prenant en charge l'alimentation et l'affichage en DisplayPort), deux ports USB-A 3.2 Gen 2, une prise casque , une sortie HDMI, un port RJ45 et un lecteur de cartes microSD .

La connectivité passe quant à elle par un modem Intel Killer Wi-Fi 6, tandis qu'une batterie de 93 Wh est annoncée. Sur son communiqué, LG fait aussi mention d'un lecteur d'empreintes digitales et d'une webcam Full HD doublée de capteurs infrarouges. Nous devrions donc profiter d'une identification faciale via Windows Hello sur l'UltraGear Gaming.