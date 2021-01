CES 2021 : Lenovo renouvelle sa gamme Gaming, en mariant AMD Ryzen et RTX 3000

Plus sobre, voire même quelque peu dépouillé, le Legion 5 est plus traditionnel dans ses lignes et rappelle le modèle lancé l'an dernier. On y trouve cette fois une dalle IPS 1080p proposée en 17,3 ou 15,6 pouces et au format 16:9 traditionnel. Le modèle 17,3 pouces se limitera à 144 Hz, contre 165 Hz pour le modèle de 15,6 pouces… Dont le poids n'excède pas les 2,4 kg. À l'intérieur, Lenovo mise là aussi sur AMD et ses nouveaux processeurs Ryzen et sur les RTX 3000 MaxQ de NVIDIA, sans plus de détails pour l'instant.