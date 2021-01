Honor annonce un nouveau MagicBook Pro propulsé, cette fois, par Intel

Côté affichage, on profitera ici d'une dalle de 16,1", capable d'afficher une image en Full HD et de couvrir 100 % de l'espace colorimétrique RGB. Sous le capot, on retrouve aussi 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, sans oublier une batterie de 56 Wh, promettant une autonomie de 11 heures environ.

Le nouveau MagicBook Pro de Honor devrait être disponible prochainement, à un tarif avoisinant les 1 000 dollars.