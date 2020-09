Lenovo dévoile le Legion Slim 7i, son nouveau laptop gaming ultra-léger

À l'intérieur, l'appareil dispose de beaucoup plus d'options de personnalisation. Dans sa version la plus poussée, le Slim 7i embarque une

carte graphique GeForce RTX 2060 Max-Q et un processeur Intel i9-10980HK. À cela, il ajoutera 32 Go de mémoire vive DDR4 cadencée à 3 200 MHz, ainsi qu'un disque dur SSD de 2 To.