Lenovo Yoga Slim 7 : l'ultra-portable Lenovo sous Ryzen série 4000

Ainsi, ce modèle commercialisé par Darty dispose de 8 Go de RAM et

une capacité de stockage de 256Go en SSD au format M.2 2280 NVMe. Avec cet élément, votre appareil démarrera et effectuera toutes les tâches bien plus rapidement qu'avec un disque dur interne classique. De son côté, la carte graphique AMD Radeon Vega 8 épaulera le processeur évoqué précédemment pour assurer un rendu convaincant à tous vos jeux. Tous les titres les plus récents seront compatibles puisque ce PC tourne sous le système d'exploitation le plus répandu du marché : Windows 10 (dans sa version Home à 64 bits). L'immersion est donc garantie à tous les niveaux !