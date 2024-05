Lenovo dévoile ses nouveaux PC remplis d'IA : voici leurs fonctionnalités, caractéristiques, prix et disponibilités

L'appareil se distingue également par sa finesse et sa légèreté, avec un poids démarrant à 1,28 kg et une épaisseur de 12,9 mm. Son écran tactile PureSight OLED 3K de 14,5 pouces offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1 000 nits. Enfin, la webcam FHD MIPI IR et le système sonore à quatre haut-parleurs garantissent une communication et un divertissement de qualité.

Fidèle à son engagement pour le développement durable, Lenovo a conçu le Yoga Slim 7x dans une perspective écologique. L'appareil est livré dans des boîtes fabriquées à partir de papier certifié FSC et d'autres matériaux contrôlés, utilise de la pulpe de papier pressée à sec comme rembourrage, et le sac est fabriqué en fibre de bambou renouvelable. Lenovo propose par ailleurs un service de compensation des émissions de CO2 pour cet appareil.