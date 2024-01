CES 2024 : Lenovo se met à jour en matière d'intelligence artificielle avec une pléiade de nouveaux PC portables

Lenovo est également réputé pour ses PC orientés gaming, avec beaucoup de ressources sous le capot. Au sommet du segment, le Legion 9i est équipé d'un CPU Intel Core i9-14900HX, d'une NVIDIA GeForce RTX 4090 et d'un écran Mini-LED PureSight 3.2 K 16:10 165 Hz VRR de 16 pouces. Pour couronner le tout, la bête supportera jusqu'à 64 Go de DDR5 5600 Mhz et jusqu'à 2 To de stockage PCIe x1 Gen 4, dans un boîtier qui pèsera jusqu'à 2,5 kg et pour la modique somme de... 4299 €.

Pour les budgets plus modestes, le reste de la gamme subit surtout des transformations au niveau des composants, se contentant de glaner les dernières technologies mises à disposition par NVDIA côté GPU, et Intel côté CPU (à l'exception du Lenovo Legion Slim 5, qui aura droit à un AMD Ryzen 8040). Cependant, tous ces appareils devraient bénéficier de deux avantages clés. D'une part, Lenovo revient à la charge avec sa puce LA3-P AI, qui devrait permettre « des taux de rafraîchissement encore plus élevés, une meilleure efficacité énergétique et bien plus encore ». D'autre part, le constructeur s'est permis d'améliorer le système de refroidissement de ses machines, afin d'obtenir de meilleures performances globales.