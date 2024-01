CES 2024 : Lenovo présente un clavier et une souris qu’il faut charger à la main (oui, oui)

La souris quant à elle est dotée d’un anneau sur sa face inférieure. Pour alimenter l’accessoire, il faut sortir la manivelle de son emplacement, la tourner sur elle-même pendant une petite minute et vous devriez récupérer assez d’énergie cinétique pour utiliser votre pointeur pendant une demi-heure. Le rendement est plus intéressant que sur le clavier, mais on aurait aimé pouvoir utiliser la molette de défilement pour recharger la souris plutôt que de devoir la retourner à chaque fois.