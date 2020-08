Productivity : Razer travaille avec Humanscale sur des périphériques ergonomiques

Baptisée « Productivity », la gamme en question se compose d'abord de la Razer Pro Click, une souris à mi-chemin entre les modèles classiques et les produits dits verticaux. Société reconnue dans la conception de matériels ergonomiques, Humanscale a suggéré un design de souris positionnant le poignet de l'utilisateur à 30°, un angle « neutre » qui évite notamment la pronation du poignet.

La Pro Click doit aussi permettre un support confortable des petites et des grandes mains grâce à l'emploi d'appuis allongés pour la paume, le pouce et l'auriculaire. L'idée étant de soutenir l'intégralité de la main pour éviter toute fatigue. Bien sûr, Razer intègre le capteur optique 5G maison et avance une autonomie de plus de 400 heures. En effet, la souris exploite les connectivités Bluetooth et sans-fil 2,4 GHz.