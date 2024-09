Dans la vidéo ci-dessous, Logitech insiste sur le partenariat qui la lie maintenant à Genshin Impact et qui se traduit par l'introduction de périphériques à l'effigie du jeu. Pour le moment, ces périphériques se limitent à deux modèles de souris qui reposent sur les célèbres (et très simples) G305 Lightspeed et G309 Lightspeed, deux modèles que l'on connaît bien. La première devrait être disponible dès novembre, tandis que la seconde ne sortira qu'en début d'année prochaine.

Dans un second temps, Logitech devrait aussi proposer des claviers à l'image du jeu et, peut-être, élargir la disponibilité de ces accessoires, puisque pour le moment, il n'est question que de distribution en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), en Chine et au Japon.