Logitech lance un nouveau couple clavier-souris pour l'eSport, et il n'est pas donné

Destinés à être transporté plus facilement, le Pro X TKL arrive avec quelques idées intéressantes pour qui recherche un clavier fonctionnel, performant et à l’encombrement minimal. Livré avec une pochette de transport, le Pro X TKL embarque tout ce que les gamers sont en mesure d’attendre. On pense notamment aux touches programmables, à la molette de volume, à l’éclairage RGB, mais surtout à la possibilité de choisir entre trois types de switchs : GX Brown, GX Blue ou GX Red. Côté connectivité, trois possibilités : en USB-C, en Bluetooth pour une connexion rapide et économe en énergie, et bien sûr, avec le protocole Lightspeed pour des performances sans failles.