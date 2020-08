G733 Lightspeed : Logitech lance un nouveau casque sans-fil et une gamme tout en couleur

Décliné en quatre coloris, blanc, bleu, lilas et noir, le G733 Lightspeed affiche un poids relativement léger de seulement 278 g et une autonomie d’environ 29 heures selon Logitech. Il offre quelques options de personnalisation, notamment grâce à son éclairage Lightsync sur la partie avant des deux oreillettes, mais aussi avec son bandeau réglable dont il est possible de choisir motifs et couleurs. Logitech propose enfin des accessoires fantaisie avec des bonnettes pour micro colorées et amusantes.