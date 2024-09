Les marques qui veulent se donner un "genre" gaming font dans l'ostentatoire et propose des périphériques bardés d'éclairage RGB avec des formes affutées dignes des films Transformer. Alors que, et c'est valable à peu près pour tout, une souris qui arbore un design sobre, comme la Logitech G PRO X SUPERLIGHT, est en fait celle qui en fait le plus. Alors pour accompagner votre setup gaming avec un produit de qualité, simple, mais terriblement efficace, vous pouvez jeter un œil sur ce que propose cette souris sans-fil Logitech et son capteur HERO 25K.