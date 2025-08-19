Amazon connaît l’importance stratégique de ses produits maison dans son écosystème global. Avec cette nouvelle vague de promotions, l’entreprise cible aussi bien les amateurs de divertissement que ceux qui souhaitent moderniser leur maison connectée. Les Fire TV Stick 4K et 4K Max permettent de transformer n’importe quel téléviseur en véritable smart TV, avec un accès rapide aux plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube.

Du côté du son, les enceintes Echo Dot 5 et Echo Pop affichent des tarifs presque divisés par deux, rendant l’assistant vocal Alexa plus accessible que jamais. Ceux qui préfèrent combiner audio et image pourront se tourner vers les Echo Show 5 et 8, parfaits pour gérer son foyer connecté, passer des appels vidéo ou afficher ses photos.

Enfin, les passionnés de lecture seront ravis de découvrir le nouvel Amazon Kindle Colorsoft, qui offre une expérience de lecture confortable, même en extérieur, avec un design modernisé et une meilleure autonomie. Ces promotions ciblées montrent bien la volonté d’Amazon de démocratiser ses produits phares et d’ancrer encore davantage Alexa dans le quotidien des foyers.