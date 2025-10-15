Ce nouvel iPhone Air marque une évolution notable dans la gamme, avec un design plus affiné que jamais et une prise en main extrêmement confortable. Son écran OLED 6,5 pouces offre un affichage éclatant, idéal pour le streaming, les jeux ou la retouche photo. Avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, chaque mouvement paraît plus fluide, et la navigation gagne en confort, notamment sur les réseaux sociaux ou lors du multitâche.

Sous le capot, la puce A19 Pro assure des performances impressionnantes, même sur les applications les plus exigeantes. Elle permet de jongler entre travail, jeu et création sans le moindre ralentissement. L’iPhone Air profite aussi d’une caméra frontale Center Stage, capable d’adapter le cadre automatiquement pendant les appels vidéo, pour rester toujours parfaitement centré à l’écran.

Côté autonomie, Apple promet une journée complète d’utilisation, même en usage intensif. L’optimisation énergétique de la puce A19 Pro et de l’écran OLED permet de profiter d’une excellente endurance, tandis que la recharge rapide assure un retour à 50 % en une trentaine de minutes seulement.