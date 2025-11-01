Noté 9/10 lors de son test sur Clubic, le smartphone de Google facilite l'organisation des journées, que ce soit pour gérer ses messages, retrouver rapidement un événement dans son agenda ou naviguer entre plusieurs applications sans ralentissement.

Le Google Pixel 9 Pro s'appuie sur une grande autonomie pour tenir toute la journée, même quand on alterne appels, réseaux sociaux ou streaming vidéo lors d'un déplacement. Son triple appareil photo s'adapte à la lumière du soir ou à une scène animée, sans réglages compliqués.

Ce modèle compact se glisse facilement dans une poche ou un sac. Le design discret et la finition soignée s'accordent avec un usage professionnel ou personnel. On peut trouver que le confort d'utilisation, renforcé par une interface intuitive, simplifie vraiment la prise en main, même lors de la première utilisation. L'assistant Gemini intégré aide à gagner du temps, par exemple pour écrire un message ou retrouver une information dans ses mails.