Les fêtes de fin d'année se rapprochent et dans leur sillage un véritable marathon de bons plans smartphone se profile chez Amazon. Ce mercredi, la plateforme et sa concurrente Rakuten alignent 10 promos smartphones massives, allant du Pixel 10 flambant neuf aux derniers iPhone, en passant par des modèles plus abordables comme le Galaxy A16.

Cette vague de rabais est idéale pour changer de téléphone ou préparer un beau cadeau avant les fêtes. Intéressé(e) ? On vous présente les deals ci-dessous !