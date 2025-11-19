Profitez de la période actuelle pour vous offrir l’un des derniers fleurons de chez Google : les modèles Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Deux smartphones haut de gamme qui combinent performances, photo, intelligence artificielle et grand écran, avec une offre avantageuse à découvrir.
Avec la série Pixel 10, Google place la barre très haut en 2025 : un processeur maison Tensor G5, des écrans OLED LTPO jusqu’à 120 Hz, un triple module photo ultra-complet et une autonomie renforcée. Que vous penchiez pour la version « standard », Pro ou le modèle XL plus imposant, vous allez bénéficier d’une expérience premium.
Le Black Friday est un moment propice pour passer à l’un de ces modèles, d’autant que les offres en cours permettent de réaliser de véritables économies. L’occasion idéale de miser sur un smartphone durable, bien suivi plusieurs années et taillé pour la photo et l’utilisation intensive.
Pourquoi choisir la série Google Pixel 10 Pro ?
- Puce Tensor G5 optimisée pour l’IA, smartphone fluide et réactif.
- Module photo triple (50 Mpx grand-angle + 48 Mpx ultra-grand-angle + 48 Mpx téléobjectif 5×) avec zoom jusqu’à x100 et vidéo 8K.
- Écran OLED LTPO, taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120Hz, luminosité jusqu’à 3 300 nits.
- Autonomie renforcée : batterie 4 870 mAh pour le Pro, 5 200 mAh pour le Pro XL, recharge rapide + sans fil Qi2.
- Suivi logiciel : 7 années de mises à jour Android + sécurité renforcée.
Google Pixel 10 Pro : hautes performances dans un format maniable
Le Pixel 10 Pro embarque l’essentiel d’un smartphone haut de gamme tout en restant relativement compact. Il affiche un écran « Super Actua » de 6,3 pouces (1 280 × 2 856 pixels) doté d’une dalle OLED LTPO capable d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Grâce à une luminosité maximale annoncée de 3 300 nits, l’affichage reste lisible même en plein soleil.
Sous le capot : la puce Tensor G5, 16 Go de RAM et un choix de stockage allant jusqu’à 1 To. Côté photo, on retrouve un triple module arrière (50 Mpx grand-angle + 48 Mpx ultra-grand angle + 48 Mpx téléobjectif 5×) offrant jusqu’à un zoom numérique x100. Pour l’autonomie, la batterie est annoncée pour plus de 24 heures d’usage standard, et jusqu’à 100 heures via l’ultra économiseur.
Si vous cherchez un smartphone premium à la fois puissant et facile à manipuler d’une seule main, le Pixel 10 Pro est un excellent compromis.
Google Pixel 10 Pro XL : immersion maximale et batterie renforcée
Pour ceux qui privilégient l’écran XXL et une autonomie accrue, le Pixel 10 Pro XL monte d’un cran. Il propose un affichage de 6,8 pouces (1 344 × 2 992 pixels) toujours en OLED LTPO, avec les mêmes capacités adaptatives de 1 à 120 Hz et une luminosité tout aussi élevée. La batterie passe à une capacité standard de 5 200 mAh, avec recharge rapide filaire et sans fil supportées.
Sur le plan photo, les composants sont identiques à ceux du modèle Pro (50/48/48 Mpx + zoom numérique x100), ce qui garantit la même qualité d’image haut de gamme. En revanche, le gabarit plus imposant (232 g annoncé) est à prendre en compte.
Si votre priorité est l’immersion, l’autonomie et l’écran spacieux pour le jeu, la vidéo ou la productivité, le Pixel 10 Pro XL se présente comme le modèle à privilégier.
Une offre Black Friday avantageuse jusqu’au 1er décembre
Pour le Black Friday, Google propose une offre particulièrement généreuse sur ses nouveaux Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Jusqu’au 1er décembre 2025, vous pouvez économiser jusqu’à 200 € sur l’achat de l’un de ces modèles, et bénéficier de jusqu’à 815 €1 de reprise en échange d’un appareil éligible, prime promotionnelle de 150 € incluse.
Les offres Black Friday à saisir sur le Google Store
1. Par exemple, la reprise d’un iPhone 16 Pro Max (256 Go) peut atteindre ce montant maximum.