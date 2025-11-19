Avec la série Pixel 10, Google place la barre très haut en 2025 : un processeur maison Tensor G5, des écrans OLED LTPO jusqu’à 120 Hz, un triple module photo ultra-complet et une autonomie renforcée. Que vous penchiez pour la version « standard », Pro ou le modèle XL plus imposant, vous allez bénéficier d’une expérience premium.

Le Black Friday est un moment propice pour passer à l’un de ces modèles, d’autant que les offres en cours permettent de réaliser de véritables économies. L’occasion idéale de miser sur un smartphone durable, bien suivi plusieurs années et taillé pour la photo et l’utilisation intensive.