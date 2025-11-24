L’opération Black Friday lancée par Bouygues Telecom s’articule autour d’une logique simple : rendre accessibles des modèles récents en proposant des remises structurées autour d’une réduction immédiate et d’un bonus reprise. Cette stratégie concerne plusieurs références haut de gamme. On y retrouve notamment des modèles Android populaires comme le Samsung Galaxy S24, le Google Pixel 9 ou encore le HONOR 400 5G, tous bénéficiant de réductions significatives couplées aux forfaits mobiles les plus complets de l’opérateur.

Cette approche s’adresse clairement aux utilisateurs qui consomment beaucoup de données, voyagent régulièrement ou utilisent leur smartphone comme un outil polyvalent pour le travail, le divertissement et la communication. Les forfaits associés s’articulent autour d’une enveloppe généreuse en data, d’options internationales étendues et de services annexes comme une seconde carte SIM pour les appareils connectés. C’est un point important à prendre en considération pour ceux qui recherchent un écosystème cohérent, capable de suivre un usage soutenu au quotidien.