Le smartphone Apple iPhone 17 Pro accompagne vos journées, du travail à la détente. Son boîtier unibody en aluminium forgé résiste bien aux petits chocs et garde un aspect soigné, même après plusieurs mois. L'écran Super Retina XDR affiche les contenus de façon fluide, y compris en plein soleil. On peut regarder des vidéos ou gérer ses mails sans se soucier d'une luminosité capricieuse.

Le module photo propose plusieurs focales pour s'adapter à vos besoins, du portrait à la prise de vue grand angle. La batterie tient toute une journée, ce qui évite de transporter un chargeur partout. On remarque aussi une recharge rapide qui dépanne quand le temps manque. La navigation dans iOS 26 reste intuitive, même pour celles et ceux qui découvrent l'écosystème Apple.