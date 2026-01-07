La réduction constatée rend l'accès à un smartphone haut de gamme plus abordable. Un usage quotidien s'envisage désormais avec un modèle récent, sans compromis sur la performance.
L'Apple iPhone 17 Pro 256 Go tombe à 1169 €, soit 12 % de moins que son prix moyen, avec le plus bas tarif jamais vu chez Rakuten. Ce smartphone vise les usages exigeants du quotidien. Son design robuste et son grand écran rendent la navigation agréable, tandis que la recharge rapide facilite les journées chargées.
Ce smartphone gère la photo en toute simplicité, même quand la lumière manque. Il garde une autonomie solide pour suivre le rythme de la journée, sans mauvaise surprise si vous oubliez de le recharger la nuit.
- Corps unibody en aluminium forgé, solidité renforcée
- Écran Super Retina XDR 6,3 pouces, affichage fluide jusqu'à 120 Hz
- Module photo arrière Fusion 48 MP, zoom optique jusqu'à 8x
- Puce A19 Pro, 6 cœurs, performances CPU jusqu'à +40 %
- Autonomie jusqu'à 31 h de lecture vidéo, charge à 50 % en 20 minutes
- Format 6,3 pouces, manipulation à une main peu pratique pour les petites mains
- Absence de port microSD, stockage non extensible
- Poids supérieur à 200 g, ressenti en poche ou lors d'un usage prolongé
Une expérience mobile centrée sur la durabilité
Le smartphone Apple iPhone 17 Pro accompagne vos journées, du travail à la détente. Son boîtier unibody en aluminium forgé résiste bien aux petits chocs et garde un aspect soigné, même après plusieurs mois. L'écran Super Retina XDR affiche les contenus de façon fluide, y compris en plein soleil. On peut regarder des vidéos ou gérer ses mails sans se soucier d'une luminosité capricieuse.
Le module photo propose plusieurs focales pour s'adapter à vos besoins, du portrait à la prise de vue grand angle. La batterie tient toute une journée, ce qui évite de transporter un chargeur partout. On remarque aussi une recharge rapide qui dépanne quand le temps manque. La navigation dans iOS 26 reste intuitive, même pour celles et ceux qui découvrent l'écosystème Apple.
Un positionnement solide pour un usage quotidien
Rakuten affiche l'Apple iPhone 17 Pro à 1169 €, au prix le plus bas jamais vu. Le format compact et la grande autonomie conviennent bien à un usage intensif, au bureau comme en déplacement. L'écran lumineux et la robustesse du châssis soulignent le soin apporté à la conception. Ce modèle reste bien positionné pour qui souhaite garder son téléphone plusieurs années, sans sacrifier le confort d'utilisation au quotidien.
