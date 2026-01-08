Chaque année, le même scénario se répète. Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy S, les fiches techniques font rêver, les premiers tests sont excellents… mais le prix calme immédiatement les ardeurs. Beaucoup attendent alors patiemment le moment où le tarif commence à devenir plus accessible.

Avec ce pack Samsung Galaxy S25 Noir 128 Go, on sent que ce moment est arrivé. Voir un smartphone aussi récent tomber sous les 700 €, tout en étant accompagné d’une powerbank, change clairement la perception de l’offre. On ne parle plus d’un simple achat plaisir, mais d’un vrai bon plan soldes.