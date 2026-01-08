Un smartphone haut de gamme récent, un accessoire indispensable offert et un prix qui passe enfin sous une barre psychologique importante. Pendant les soldes, Boulanger propose un pack Samsung Galaxy S25 128 Go 5G accompagné d’une powerbank 10 000 mAh pour moins de 700 €. Une offre qui mérite clairement qu’on s’y attarde.
Quand un smartphone premium devient enfin raisonnable côté prix
Chaque année, le même scénario se répète. Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy S, les fiches techniques font rêver, les premiers tests sont excellents… mais le prix calme immédiatement les ardeurs. Beaucoup attendent alors patiemment le moment où le tarif commence à devenir plus accessible.
Avec ce pack Samsung Galaxy S25 Noir 128 Go, on sent que ce moment est arrivé. Voir un smartphone aussi récent tomber sous les 700 €, tout en étant accompagné d’une powerbank, change clairement la perception de l’offre. On ne parle plus d’un simple achat plaisir, mais d’un vrai bon plan soldes.
- Batterie de 5000 mAh assurant jusqu'à deux jours d'autonomie en usage modéré
- Écran AMOLED 120 Hz de 6,1 pouces pour une expérience fluide et confortable
- Stockage interne de 128 Go adapté à la majorité des besoins courants
- Compatibilité 5G pour des débits élevés en mobilité
- PowerBank inclus pour recharger le smartphone partout, pratique en déplacement
- Pas de port microSD, impossible d'augmenter le stockage
- Charge rapide limitée à 25 W alors que certains concurrents proposent plus
- Bloc photo performant mais sans téléobjectif dédié pour les zooms approfondis
Le Galaxy S25, un smartphone pensé pour durer plusieurs années
Le Galaxy S25 s’inscrit dans la continuité de ce que Samsung sait faire de mieux. Un design soigné, une finition premium et une expérience fluide au quotidien. Que ce soit pour naviguer, travailler, jouer ou consommer du contenu, tout est pensé pour offrir un confort durable.
La compatibilité 5G assure également une certaine tranquillité pour les années à venir. On investit dans un smartphone qui ne sera pas dépassé au bout de quelques mois, mais qui accompagnera sans difficulté les évolutions du réseau et des usages.
128 Go de stockage, le bon équilibre pour la majorité des utilisateurs
Avec 128 Go, on se situe exactement dans la zone de confort pour un usage moderne. Photos, vidéos, applications, musique, documents… on peut vivre avec son téléphone sans surveiller constamment l’espace restant.
C’est aussi un choix logique pour ceux qui utilisent de plus en plus le cloud, tout en conservant suffisamment de place en local pour les contenus importants.
Un pack pensé pour un usage réel, pas juste pour la fiche technique
Ce qui rend cette offre intéressante, ce n’est pas uniquement le smartphone. C’est l’ensemble. Un téléphone haut de gamme récent, un stockage confortable, la 5G, et une solution d’autonomie immédiatement disponible.
C’est exactement le type de pack que l’on recommande à quelqu’un qui veut changer de téléphone sans se poser trop de questions. Tout est là dès le départ, sans achat complémentaire obligatoire.
✅ Avis Clubic : un des packs smartphone les plus équilibrés des soldes
Du côté de la rédaction, ce pack Samsung Galaxy S25 + powerbank 10 000 mAh à moins de 700 € fait clairement partie des offres les plus intéressantes du moment. Il coche les bonnes cases : smartphone récent, performances solides, accessoire utile et prix enfin attractif.
Si vous cherchiez un téléphone premium sans dépasser un budget raisonnable, et avec un vrai plus côté autonomie, ce deal mérite clairement votre attention.
