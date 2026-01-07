Le Samsung Galaxy S24, l’un des best-sellers 5G de la marque, chute aujourd’hui à un prix plancher sur Amazon. Cette exclusivité inclut même le chargeur rapide 25W, rarement fourni d’origine. Pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme sans payer le prix du S25, c’est le moment idéal.
Le Galaxy S24, ce smartphone qu’on regardait encore comme un haut de gamme il y a quelques mois
Quand il est sorti, le Samsung Galaxy S24 cochait déjà toutes les cases du smartphone premium. Ecran magnifique, photos polyvalentes, performances solides et un suivi logiciel long terme. Puis, comme toujours, une nouvelle génération est arrivée et les tarifs des anciennes baissent doucement… jusqu’au jour où une vraie promo fait basculer l’affaire dans une autre catégorie.
C’est exactement ce qui se passe pendant ces soldes sur Amazon. Le S24 reste extrêmement actuel, mais son prix, lui, n’a plus rien d’un smartphone à plus de 1 000 euros. Pour beaucoup, c’est le compromis parfait entre technologie récente et budget raisonnable.
- Écran AMOLED 6,2 pouces pour une bonne lisibilité
- Stockage de 128 Go, adapté pour photos et applications
- Compatibilité 5G pour navigation fluide et rapide
- Chargeur secteur rapide 25 W inclus pour recharger en moins de 1 h 20
- Design argent élégant, finition soignée
- Autonomie moyenne, environ 17 heures en usage mixte
- Pas d'extension microSD pour augmenter le stockage
- Bloc photo qui dépasse légèrement à l'arrière
Un haut de gamme qui n’a rien perdu de sa superbe
Le Samsung Galaxy S24 reste un smartphone premium largement au niveau en 2026. Son écran AMOLED 120 Hz fait toujours la différence au quotidien : fluidité parfaite, contraste infini, lisibilité impeccable en extérieur. C’est typiquement le genre d’amélioration que l’on remarque dès les premières minutes d’utilisation.
Les performances suivent sans broncher. Que l’on joue, que l’on fasse du multitâche, que l’on filme en 4K ou que l’on passe la journée sur les réseaux, le S24 ne montre pas vraiment de limites pour un usage grand public exigeant.
La photo Samsung, toujours parmi les meilleures
Si Samsung a construit sa réputation, c’est aussi grâce à sa photo. Le Galaxy S24 propose une polyvalence très confortable avec un grand-angle, un ultra-grand-angle et un téléobjectif pour zoomer sans rendre l’image inutilisable.
Portraits, paysages, concerts, scènes de nuit, animaux en mouvement… le traitement logiciel reste efficace et l’application photo intuitive. On obtient rapidement de très belles images sans devoir plonger dans les réglages.
Une exclusivité Amazon qui inclut en plus le chargeur rapide
Autre détail appréciable : cette offre Amazon inclut le chargeur secteur rapide 25W. Là où beaucoup de smartphones haut de gamme sont désormais vendus sans chargeur, Samsung fait ici la différence en intégrant directement un modèle compatible recharge rapide.
Résultat, pas besoin de repasser à la caisse pour compléter l’achat. On déballe, on branche, on profite.
Pourquoi parler de “plus bas prix historique” n’a rien d’exagéré ?
Le Galaxy S24 n’est pas un smartphone milieu de gamme déguisé. C’est un vrai modèle premium qui était vendu nettement plus cher à sa sortie. Le voir aujourd’hui tomber aussi bas pendant les soldes Amazon marque un vrai tournant.
Pour ceux qui hésitaient à passer sur un Galaxy S25 plus coûteux, ou qui veulent s’offrir enfin un smartphone haut de gamme sans dépasser la barre psychologique des prix actuels, cette promotion arrive littéralement au bon moment.
✅ Avis Clubic : un excellent plan pour qui veut du haut de gamme au prix du milieu de gamme
Du côté de la rédaction, ce Samsung Galaxy S24 en exclusivité Amazon s’impose clairement comme l’une des meilleures affaires smartphone des soldes. Il bénéficie encore d’années de mises à jour, d’un écran au sommet, d’une excellente photo et d’un prix qui, pour la première fois, le rend largement accessible.
Si vous cherchiez un smartphone premium sans vouloir payer le tarif des toutes dernières sorties, cette offre mérite clairement un coup d’œil.
