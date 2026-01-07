Quand il est sorti, le Samsung Galaxy S24 cochait déjà toutes les cases du smartphone premium. Ecran magnifique, photos polyvalentes, performances solides et un suivi logiciel long terme. Puis, comme toujours, une nouvelle génération est arrivée et les tarifs des anciennes baissent doucement… jusqu’au jour où une vraie promo fait basculer l’affaire dans une autre catégorie.

C’est exactement ce qui se passe pendant ces soldes sur Amazon. Le S24 reste extrêmement actuel, mais son prix, lui, n’a plus rien d’un smartphone à plus de 1 000 euros. Pour beaucoup, c’est le compromis parfait entre technologie récente et budget raisonnable.