Il avait marqué les esprits lors du Black Friday, puis son prix était remonté. Bonne nouvelle pour les soldes : le Google Pixel 10 est de nouveau affiché à un tarif très attractif sur Amazon. Un smartphone récent, puissant et dopé à l’IA, qui redevient enfin une vraie bonne affaire.
Le Pixel 10, ce smartphone que beaucoup attendaient… au bon prix
À chaque sortie de Pixel, le même phénomène se produit. Les amateurs de photo, de simplicité et d’Android pur se ruent sur les tests. Les retours sont excellents, les fonctionnalités IA impressionnent, mais le prix freine parfois l’achat immédiat. Alors on attend. On surveille. Et on espère le retour d’une vraie promotion.
Pour les soldes, ce moment est arrivé. Le Google Pixel 10 revient à son prix du Black Friday, un niveau que l’on n’avait plus vu depuis plusieurs semaines. Pour celles et ceux qui avaient regretté de l’avoir manqué à l’époque, c’est clairement une seconde chance.
- Triple appareil photo arrière avancé pour des clichés nets et variés
- Écran Super Actua de 6,3 pouces offrant une grande lisibilité, même en extérieur
- Autonomie supérieure à 24 heures, pratique pour les journées chargées
- Intégration de Gemini pour des fonctions intelligentes au quotidien
- 128 Go de stockage pour conserver photos, applications et fichiers sans contrainte
- Absence de zoom optique x5, limitant la polyvalence en photographie longue distance
- Pas de recharge ultra-rapide supérieure à 30 W
- Format de 6,3 pouces moins compact en main pour les petites poches
Gemini au cœur du Pixel 10, l’IA qui change l’usage au quotidien
Ce qui distingue vraiment le Pixel 10 de nombreux concurrents, c’est son intégration poussée de Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Ici, l’IA n’est pas un gadget marketing, mais un outil concret. Elle aide à rédiger des messages, résumer des contenus, organiser des idées, améliorer des photos ou répondre plus intelligemment au quotidien.
On ne passe pas son temps à “lancer une IA”, elle est simplement là quand on en a besoin. C’est ce qui rend l’expérience Pixel si particulière, surtout pour ceux qui veulent un téléphone qui les assiste sans complexité.
Un triple appareil photo qui reste une référence
Google a bâti la réputation des Pixel sur la photo, et le Pixel 10 continue dans cette voie. Son triple appareil photo arrière avancé permet de capturer des clichés très équilibrés, avec un excellent traitement logiciel.
Portraits, paysages, photos de nuit, scènes rapides… le Pixel reste l’un des smartphones les plus fiables pour sortir une belle image sans effort. Pas besoin de multiplier les réglages ou de connaître la photo sur le bout des doigts. On déclenche, et le résultat est souvent bluffant.
Plus de 24 heures d’autonomie, sans compromis
L’autonomie fait partie des bonnes surprises de cette génération. Avec plus de 24 heures annoncées, le Pixel 10 tient la journée sans stress, même avec un usage soutenu. Navigation, photo, réseaux sociaux, GPS, streaming… il encaisse sans broncher.
C’est exactement ce que recherchent de nombreux utilisateurs aujourd’hui : un smartphone fiable, que l’on peut utiliser intensément sans surveiller le pourcentage de batterie en permanence.
Le retour au prix du Black Friday change clairement la donne
Quand un smartphone récent revient à son meilleur prix historique, la décision devient plus simple. Le Pixel 10 n’est pas un modèle vieillissant ou une version allégée. C’est un smartphone haut de gamme récent, pensé pour durer et recevoir les mises à jour Android et sécurité de Google pendant plusieurs années.
Le revoir à son tarif Black Friday pendant les soldes en fait l’un des choix les plus intéressants du moment pour qui cherche un téléphone Android intelligent, simple et performant.
