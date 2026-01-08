À chaque sortie de Pixel, le même phénomène se produit. Les amateurs de photo, de simplicité et d’Android pur se ruent sur les tests. Les retours sont excellents, les fonctionnalités IA impressionnent, mais le prix freine parfois l’achat immédiat. Alors on attend. On surveille. Et on espère le retour d’une vraie promotion.

Pour les soldes, ce moment est arrivé. Le Google Pixel 10 revient à son prix du Black Friday, un niveau que l’on n’avait plus vu depuis plusieurs semaines. Pour celles et ceux qui avaient regretté de l’avoir manqué à l’époque, c’est clairement une seconde chance.