Le smartphone HONOR X6b s'adapte facilement à une utilisation variée, que ce soit pour consulter ses mails, faire défiler des messages ou prendre des photos rapides en déplacement. L'écran 6,56 pouces reste agréable pour regarder des vidéos lors d'un trajet ou lire ses notifications sans forcer sur les yeux. Le stockage de 128 Go permet de conserver ses applications, quelques séries et des albums photo sans craindre de tout saturer après quelques semaines d'usage.

La batterie de 5200 mAh supporte sans difficulté une journée complète loin du chargeur, même avec un peu de navigation ou d'appels. On peut trouver que ce point rassure, surtout pour celles et ceux qui enchaînent les déplacements ou oublient parfois de brancher leur téléphone le soir. Ce modèle ne cherche pas à faire plus que nécessaire, il vise à simplifier le quotidien avec des fonctions claires et accessibles à tous.