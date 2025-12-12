Pourtant, une technologie met tout le monde d'accord (ou presque) et s'impose comme un incontournable de l'affichage pour le gaming et le home-cinéma : l'OLED. Et si ce Noël était l'occasion rêvée de franchir le pas ? Avec l'AGON PRO AG276QZD2 d'AOC, la technologie QD-OLED de 3e génération n'a jamais été aussi accessible, surtout avec la remise affichée par la FNAC pendant encore quelques jours.

Pour les joueurs un minimum avertis, l’époque où l’on choisissait son écran uniquement en fonction de sa taille est révolue. Aujourd'hui, le moniteur doit être à même de refléter toute la puissance de notre carte graphique. À quoi bon posséder un GPU dernier cri si c'est pour afficher le résultat sur une dalle délavée et peu réactive ? C’est ici qu’intervient la révolution OLED, une technologie qui a depuis longtemps déjà quitté nos salons (où elle excelle) pour envahir, avec brio, nos bureaux de gamers.