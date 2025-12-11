Le Roborock S8 MaxV Ultra passe à 649 € chez Amazon, soit une baisse de 41 % sur son tarif habituel. Ce prix marque le niveau le plus bas jamais vu pour ce modèle. L'appareil gère le ménage en toute autonomie, aspire et lave le sol, puis nettoie sa serpillière à l'eau chaude.

Son fonctionnement s'adapte aux besoins quotidiens, même dans une maison où les enfants ou les animaux laissent parfois quelques traces. On peut trouver pratique de ne plus se soucier du nettoyage, surtout quand l'agenda est chargé ou qu'un imprévu s'invite.