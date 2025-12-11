Noël approche : Amazon frappe fort avec la Sonos Roam 2 à 141 €, parfaite pour les amateurs de musique nomade.

Le prix de la Sonos Roam 2 tombe à 141 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. L'enceinte accompagne vos sorties et vos journées à la maison, sans effort, grâce à sa compacité et à son autonomie de 10 heures. Le format léger facilite le transport, même dans un sac déjà chargé.

L'étanchéité IP67 permet d'écouter sa musique près d'une piscine ou sous la pluie, sans crainte. On peut trouver que le calibrage automatique Trueplay fait la différence, surtout si la pièce change ou que l'on passe de l'intérieur à l'extérieur, ce qui arrive souvent.