L'écran incurvé prend toute sa dimension dans une pièce où l'on aime passer du temps devant un film ou un jeu. Grâce à la courbure de la dalle, l'immersion gagne en intensité quand on suit une scène d'action ou qu'on gère plusieurs applications à la fois. Le confort visuel reste constant, même lors de longues sessions, car la technologie Flicker-Free limite le scintillement et la lumière bleue réduite apaise les yeux.

On remarque aussi que le pied réglable en hauteur s'adapte facilement à un bureau classique ou à un espace partagé. Certains diront que le format 34 pouces impressionne au début, mais il devient vite naturel pour travailler ou se divertir sans changer d'écran. Ce choix technique vise un usage quotidien, sans compromis sur la simplicité d'installation ni sur la place occupée.